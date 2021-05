Usa: si scioglie gruppo estrema destra dei Proud boys

Proud Boys, il gruppo di estrema destra fondato da un canadese e che il Canda ha inserito nella lista dei gruppi terroristici all'inizio di quest'anno, si è sciolto. Lo ha annunciato l'organizzazione in un comunicato ripreso dai media Usa.

Il gruppo è stato considerato uno dei protagonisti principali dell'assalto al Campidoglio lo scorso 6 gennaio e diversi suoi membri sono indagati.

"La verità è che non siamo mai stati terroristi o un gruppo di suprematisti bianchi", hanno scritto i Proud Boys su Telegram. "Siamo elettricisti, falegnami, consulenti finanziari, meccanici, ecc. Inoltre, siamo padri, fratelli, zii e figli", si legge ancora nel comunicato del gruppo creato nel 2016 da Gavin McInnes, un canadese che vive negli Stati Uniti.

A febbraio il ministro canadese per la pubblica sicurezza, Bill Blair, aveva dichiarato che l'organizzazione rappresentava una "minaccia attiva per la pubblica sicurezza e aveva svolto un ruolo fondamentale nell'attacco" a Capitol Hill.