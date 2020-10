Trump, voglio Regeneron gratis per tutti

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - Donald Trump ha annunciato in un video postato su Twitter che intende promuovere gratis per tutti gli americani il Regeneron, il trattamento sperimentale a base di anticorpi sintetici con cui e' stato curato dal Covid.

"E' stato incredibile, mi sono sentito bene subito, è incredibile come funzioni", spiega. "Voglio per voi quello che ho avuto io e lo renderò gratis, non voglio che paghiate per una colpa non vostra, la colpa è della Cina e pagherà un grande prezzo", ha promesso, confidando nell'autorizzazione all'uso di emergenza.