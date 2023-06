Amb.Ungaro, 'i rapporti Lituania-Italia oltre gli stereotipi'

(ANSA) - VILNIUS, 03 GIU - "Ora Italia e Lituania sono molto più unite e determinate, sia come membri dell'Ue che della Nato, rispondendo attivamente alla brutale aggressione russa in Ucraina. Questo ci rende non solo più forti nella deterrenza e nella difesa, ma anche molto più vicini e coordinati di quanto si tenda a pensare". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Vilnius, Diego Ungaro, durante un'intervita rilasciata in occasione di Kermesse Italia, il festival del made in Italy, organizzato nella giornata di oggi presso il palazzo storico del municipio di Vilnius (Rotušė).

"L'attuale situazione geopolitica", ha continuato Ungaro, "ci ha portato ben oltre i vecchi stereotipi. Oggi non possiamo non riconoscere i risultati del processo di integrazione e della complessiva crescita dell'Unione Europea, dal mercato comune all'intenso trasferimento di tecnologia, che hanno permesso di implementare la capacità di reagire congiuntamente a molte sfide: la minaccia dell'epidemia di Covid, i piani di ripresa e di resilienza basati su fondi comuni disponibili per investire nelle energie rinnovabili, nella digitalizzazione e nel green deal".

Alla base della collaborazione, ha concluso l'ambasciatore, non vi sono solo interessi contingenti ma "una cultura comune profondamente radicata e comuni valori che condividiamo non solo dal 2004, ma da molti secoli". (ANSA).