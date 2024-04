Erdogan ad Haniyeh, 'i palestinesi siano uniti contro Israele'

Un appello all' "unità" dei palestinesi contro Israele è stato lanciato oggi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del suo incontro con il leader di Hamas Ismaïl Haniyeh a Istanbul nel quale, secondo l'emittente statale Trt i due hanno discusso degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e degli aiuti umanitari a Gaza. "È fondamentale che i palestinesi agiscano uniti in questo processo; la risposta più forte a Israele e il percorso verso la vittoria passano attraverso l'unità e l'integrità", ha affermato Erdogan secondo un comunicato della presidenza turca.

Dopo le recenti tensioni tra Israele e Iran, il presidente turco ha sottolineato che "ciò che è accaduto non dovrebbe far guadagnare terreno a Israele e che è importante agire in modo da mantenere l'attenzione su Gaza". Erdogan ha anche assicurato che la Turchia "continuerà il suo aiuto umanitario alla Palestina per alleviare il più possibile le sofferenze" della popolazione di Gaza e ha ricordato che il suo Paese ha adottato "una serie di sanzioni contro Israele, comprese restrizioni commerciali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA