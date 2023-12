Ben Gvir, 'ora martellare Gaza con tutta la potenza'

''Per i bambini che ancora non sono tornati. Per gli uccisi che non torneranno piu'. Perche' gli orrori del 7 ottobre non si ripetano mai piu'. Dobbiamo tornare a martellare Gaza con tutta la forza, distruggere Hamas e ritornare stabilmente a Gaza. Senza compromessi. Senza 'intese'. Con tutta la nostra potenza possibile'': cosi' si espresso oggi su X, alla ripresa dei lanci di razzi da Gaza, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar ben Gvir, leader del partito di estrema destra 'Potere ebraico'.



