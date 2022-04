++ Israele: media, spari a Tel Aviv, almeno 5 feriti ++

(ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - Colpi d'arma da fuoco sono esplosi questa sera nei pressi della centralissima via Dizengoff di Tel Aviv. Lo riferiscono i media. I servizi di Pronto soccorso parlano di feriti: almeno 5. Di questi - secondo le stesse fonti - 3 sono in gravi condizioni. Le ricerche dei responsabili sono in corso (ANSA).