Golfo: nuovi incontri a Baghdad tra Iran e Arabia Saudita

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 SET - Prove di dialogo tra Arabia Saudita e Iran, i due principali rivali regionali, riprendono a Baghdad lontano dai riflettori dei media e sotto l'auspicio del premier iracheno Mustafa Kazemi.

Lo riferiscono stamani giornali di Baghdad, secondo cui la settimana scorsa si sono svolti nella capitale irachena incontri in forma discreta tra rappresentanti iraniani e sauditi.

Si tratta dei primi incontri diretti tra le parti da quando è stato eletto in Iran il presidente Ebrahim Raisi.

Il primo round di colloqui diretti si erano svolti ad aprile e da allora se ne erano svolti altri, sempre a Baghdad, paese dove sia l'Iran che gli Stati Uniti alleati di Riad, esercitano una influenza diretta.

Come nella primavera scorsa, questi ultimi incontri hanno coinvolto rappresentanti istituzionali di medio rango non meglio identificati e non hanno visto la partecipazione di ministri dei due paesi. (ANSAmed).