Coronavirus: Khamenei, stiamo sottovalutando aumento casi

(ANSA) - TEHERAN, 27 GIU - La Guida Suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei ha messo in guardia dal nuovo aumento dei casi di coronavirus, a due mesi dallo sblocco delle restrizioni.

"E' corretto dire che qualcosa debba essere fatto per evitare problemi economici provocati dall'epidemia, ma in caso di negligenza e di una significativa crescita dell'epidemia, aumenterebbero anche i problemi economici", ha dello Khamenei in un incontro con funzionari giudiziari. "All'inizio dell'epidemia, gli sforzi degli operatori sanitari e delle persone hanno garantito un contenimento del virus, ma attualmente i protocolli sono in gran parte ignorati dai funzionari e dalle persone", ha rilevato.

Khamenei ha avvertito che "la pandemia non è ancora finita e tutti dovrebbero prendere sul serio il problema e osservare i protocolli per ridurre l'onere per gli operatori sanitari". In Iran oggi sono stati superati i 220.000 contagi accertati.

