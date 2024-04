Spiegel, pianificavano sabotaggio, arrestate 2 spie russe

La procura federale tedesca ha emesso e fatto eseguire due ordini di arresto a carico di altrettanti agenti che avrebbero pianificato azioni di sabotaggio in Germania, su ordine dei Servizi russi. Secondo quanto scrive der Spiegel, gli arresti sono stati eseguiti con successo ieri in mattinata a Beyreuth, in Baviera. I due avrebbero fra l'altro spiato le basi statunitensi per conto della Russia e pianificato attacchi alle rotte di trasporto militare. Nel mirino, secondo il magazine, gli aiuti tedeschi all'Ucraina.



