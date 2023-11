Diamante Bleu Royal battuto all'asta per 44 milioni di dollari

Un diamante blu eccezionalmente raro è stato battuto oggi all'asta a Ginevra, per oltre 40 milioni di dollari, rendendolo uno dei diamanti più costosi mai venduti all'asta. Lo ha annunciato Christie's. Con un peso di 17,61 carati, il Bleu Royal è la più grande gemma blu vivido mai apparsa in vendita nella storia delle aste. Si tratta del lotto principale di una serie di aste di lusso a Ginevra questo mese, che presentano anche oggetti della storia del cinema, tra cui le perle indossate da Audrey Hepburn e l'orologio auto-inciso di Marlon Brando.

Si prevedeva che il Bleu Royal avrebbe fruttato tra i 35 ei 50 milioni di dollari all'asta dei Magnifici Gioielli di Christie's. Dopo un'intensa gara di offerte durata sette minuti tra tre potenziali acquirenti, l'oggetto è stato aggiudicato da un collezionista privato anonimo per 39,505 milioni di franchi svizzeri (43,8 milioni di dollari), comprese tasse e commissioni. "Siamo estremamente soddisfatti", ha detto Max Fawcett, responsabile della gioielleria Christie's a Ginevra. La gemma, ha sottolineato, è stata venduta per quasi 2,5 milioni di dollari al carato, rendendola "il lotto di gioielli più costoso venduto in tutto il 2023" da qualsiasi casa d'aste a livello mondiale. E storicamente, "è tra i primi 10 lotti più costosi mai venduti in termini di gioielli", ha precisato.

Il diamante a forma di pera, incastonato su un anello, ha fatto parte di una collezione privata per decenni.



