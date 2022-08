Spagna: un nuovo rogo nei boschi della comunità di Valencia

(ANSA) - MADRID, 19 AGO - Un incendio scoppiato la notte scorsa nella regione spagnola della Comunità Valenciana sta distruggendo un bosco che fa parte del parco naturale della Sierra Calderona, situato nelle province di Castellón e Valencia. Lo riferiscono i servizi d'emergenza locali.

Il rogo si somma ad altri già attivi da giorni nella stessa regione, in particolare uno scoppiato nei pressi della località di Bejís, situata a pochi chilometri dalla Sierra Calderona.

A causa della vicinanza dal nuovo incendio, le autorità hanno ordinato alla popolazione del piccolo comune di Olocau di rimanere in casa.

In pochi giorni, i roghi della Comunità Valenciana hanno bruciato diverse migliaia di ettari di terreno. (ANSA).