Eruzione vulcano in Islanda attira curiosi, trekking su montagna

Tantissime persone si sono riversate stamane sul sito di una nuova eruzione della fessura vulcanica situata in una valle disabitata a circa 40 km da Reykjavik, la capitale dell'Islanda.

L'eruzione, iniziata mercoledì, riguarda il vulcano Mount Fagradalsfjall nel sud-ovest dell'Islanda, che lo scorso anno ha eruttato per sei mesi. Il luogo dell'eruzione, in un'area di difficile accesso che richiede una passeggiata di 90 minuti, ha già attirato più di 1.830 visitatori il primo giorno della comparsa della lava, secondo quanto riferiscono le autorità islandesi, e molti sono stati visti fare trekking in zona.

L'eruzione di ieri è stata preceduta da un periodo di intensa attività sismica, con circa 10.000 terremoti rilevati da sabato scorso, di cui due di magnitudo almeno 5.0. La frequenza dei terremoti è rallentata da quando il magma è esploso nel terreno.

Il flusso di lava nelle prime ore è stato stimato a 32 metri cubi al secondo, secondo le misurazioni effettuate dagli scienziati: circa quattro o cinque volte di più rispetto all'inizio dell'eruzione dello scorso anno. "L'attuale eruzione è quindi molto più potente", sostengono gli scienziati.

