Migranti: Canarie, nella notte arrivate 319 persone

(ANSA) - MADRID, 26 GEN - Notte di sbarchi di migranti alle Canarie: nelle ultime ore sono arrivate almeno 319 persone, tutte approdate sulle isole di Gran Canaria e Lanzarote. Lo riferiscono i servizi d'emergenza dell'arcipelago.

Tra i neo-arrivati ci sono almeno 59 donne e 24 minori. Nove adulti e un bambino sono stati portati in centri sanitari per ricevere assistenza medica, aggiungono i servizi d'emergenza locali.

Anche lunedì e martedì ci sono stati sbarchi alle Canarie: in totale, sono arrivate 143 persone. (ANSA).