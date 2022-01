Ucraina: Ue,pronte sanzioni massicce in caso d'aggressione

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - "C'è una forte unità tra gli Stati membri e i nostri partner internazionali" con la "determinazione ad essere pronti. Il lavoro è molto avanzato per poter mettere in atto un forte deterrente e misure robuste nel caso il dialogo non abbia successo" e non ci sia una de-escalation dalla Russia. "Se si imbarca in future violazioni della sovranità territoriale ucraina o in aggressioni reagiremo in maniera molto forte, ci saranno conseguenze politiche forti e saranno inflitti massicci costi economici all'aggressore". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue interpellato sulle possibili sanzioni alla Russia sulla crisi ucraina. (ANSA).