Covid: aumento casi anche in Germania ma sanità sotto controllo

(ANSA) - BERLINO, 21 OTT - Aumentano i casi di Covid anche in Germania, dove tuttavia la situazione sanitaria resta sotto controllo e il ministro della Sanità si è detto favorevole alla fine dello stato di emergenza dal 25 novembre, quando scadrà il regime prorogato ad agosto.

Stando al Robert Koch Institut l'incidenza settimanale dei contagi è salita a 85,6 su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Erano 80,4 ieri e 67,1 una settimana fa. Nelle 24 ore ci sono state 16.077 nuove infezioni, (erano state 12.382 una settimana fa) e 67 morti (meno di sette giorni fa quando se ne registrarono 72). Sale il bilancio dei contagi anche a Berlino, dove l'indice settimanale ha superato i 100 contagi. In Germania però gli indicatori rilevanti sono quelli sanitari, sul numero di posti in terapia intensiva: ieri era di 2,34 ricoveri su 100 mila abitanti nei sette giorni. Il massimo raggiunto risale al periodo di Natale quando arrivò a 15,5. (ANSA).