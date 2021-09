Vaccini: nuova partnership Ue-Usa, 70% copertura entro 2022

(ANSA) - BRUXELLES, 22 SET - "Sono felice di annunciare una nuova partnership con gli Stati Uniti per aiutare a vaccinare il mondo. Miriamo a un tasso di vaccinazione globale del 70% entro UNGA 2022": lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "La partnership globale sulla vaccinazione aiuterà ad espandere l'offerta, migliorare il coordinamento nella consegna e rimuovere i colli di bottiglia alle catene di approvvigionamento", spiega von der Leyen. "Ue e Usa lavoreranno insieme per aumentare la produzione di vaccini nei Paesi a reddito medio-basso. L'Ue sta già investendo più di 1 miliardo di euro in Africa, per aiutare a portare la tecnologia dell'mRNA nel continente. Coordineremo i nostri investimenti per costruire siti produttivi regionali", ha aggiunto. (ANSA).