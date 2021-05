Spagna: quinto femminicidio in 7 giorni, da inizio anno 14

(ANSA) - MADRID, 24 MAG - Un nuovo caso di femminicidio scuote la Spagna, il quinto in una settimana. La vittima è una donna di 35 anni, uccisa domenica in provincia di Saragozza: lo ha confermato il governo su Twitter. Gli inquirenti considerano come principale sospettato il partner della donna, secondo i media iberici. La vittima aveva un figlio minorenne. Il presunto aggressore, che è stato arrestato dopo aver tentato di suicidarsi, aveva precedenti per maltrattamenti.

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso il suo cordoglio per questo femminicidio su Twitter. "Stiamo rivedendo i protocolli di azione e faremo di tutto per proteggere efficacemente le donne", ha aggiunto.

Nell'ultima settimana, oltre a cinque donne è stato ucciso anche il figlio di una di loro. Aveva sette anni.

Da inizio anno in Spagna sono stati commessi 14 femminicidi.

(ANSA).