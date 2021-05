Vaccini: Michel, rinuncia a brevetti a centro vertice Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 06 MAG - I leader Ue discuteranno della condivisione dei vaccini, compresa "la rinuncia al Trips", l'accordo internazionale a tutela della proprietà intellettuale, in occasione del vertice informale al via domani a Porto. Così su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aggiungendo che "l'Ue è pienamente impegnata ad eliminare ogni barriera che ostacoli la lotta globale al Covid-19".

"Tutti i Paesi devono consentire l'esportazione ed evitare di interrompere le catene di approvvigionamento. Dobbiamo sviluppare la capacità di produzione globale con il sostegno finanziario dell'Ue per i partner in via di sviluppo", aggiunge.(ANSA).