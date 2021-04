Record di morti per Covid in Polonia, 954 in un giorno

(ANSA) - VARSAVIA, 08 APR - La Polonia ha registrato 954 morti di Covid nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio della pandemia. Lo ha annunciato il ministero della sanità definendo la situazione "tragica". Aumentano i casi, 27.887 in un solo giorno, e cresce anche la pressione sugli ospedali con oltre tre quarti dei posti letto occupati.

"Non abbiamo mai visto un numero così alto di morti, i dati sono tragici", ha detto parlando con i media a Varsavia il portavoce del ministero, Wojciech Andrusiewicz. La situazione è particolarmente difficile nella regione mineraria della Slesia, dove mancano i posti letto in ospedale e tanti ricoverati sono stati trasferiti.

In totale in Polonia ci sono stati 56.000 vittime di coronavirus su una popolazione di 38 milioni. I contagi totali sono quasi 2,5 milioni. Fino al 18 aprile resteranno chiuse scuole, strutture sportive e culturali e negozi che vendono beni non essenziali. (ANSA).