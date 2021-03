Vertice Francia-Spagna a Parigi, sul tavolo riforma Schengen

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Si tiene oggi a Montauban, nei Pirenei francesi, il summit bilaterale franco-spagnolo con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Sul tavolo dell'incontro tra i leader di Parigi e Madrid a dieci giorni dal vertice Ue del 25 e 26 marzo, la lotta contro il coronavirus e la riforma di Schengen. "Forti della nostra identità europea e della nostra storia, faremo di questo summit una tappa importante della relazione tra i nostri Paesi. Lo dobbiamo ai 150.000 francesi che vivono in Spagna e ai 190.000 spagnoli che vivono in Francia", ha scritto Macron in un tweet pubblicato all'apertura del vertice, il 26/o tra Francia e Spagna.

Tra i temi in agenda, anche il passaporto vaccinale, la lotta all'immigrazione clandestina e al terrorismo nonché temi bilaterali come il riconoscimento della doppia cittadinanza franco-spagnola. Macron e Sanchez saranno i soli ad incontrarsi dal vivo. A causa della pandemia di Covid-19 26 ministri dei due Paesi parteciperanno al vertice a distanza, dialogando con i loro omologhi in videoconferenza da Parigi e Madrid. (ANSA).