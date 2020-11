Merkel, possibile che ci sia il vaccino prima di Natale

(ANSA) - BERLINO, 26 NOV - "Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario". Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag. La cancelliera tedesca ha detto che "il vaccino rappresenta la luce alla fine del tunnel", anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati e molti dovranno ancora tenere duro senza.

E la Germania preme perché vi sia un accordo europeo sulla stagione sciistica, che, secondo Angela Merkel, non dovrebbe partire. Ma "alla luce della posizione austriaca è chiaro che non sarà facile, ma noi ci proveremo", ha detto la cancelliera.

(ANSA).