Presidente polacco Duda risultato positivo al Covid

(ANSA) - VARSAVIA, 24 OTT - Il presidente polacco Andrzej Duda è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il suo portavoce. Duda, 48 anni, ha visitato ieri a Varsavia l'ospedale da campo in costruzione nello Stadio Nazionale che dovrebbe offrire 500 letti ai malati Covid.

Iga Swiatek, la tennista polacca vincitrice quest'anno del torneo Roland Garros a Parigi, sarà fra le persone costrette alla quarantena, dato che il presidente Duda l'ha ricevuta ieri per consegnarle una medaglia.

Secondo il viceministro della Sanità, il capo di Stato è in buone condizioni ed è in preparazione un elenco di funzionari e delle altre persone con le quali ha avuto contatti negli ultimi giorni. Tutti dovranno osservare la quarantena, che in Polonia dura 10 giorni.

Da oggi in tutto il Paese sono entrate in vigore nuove regole restrittive. Secondo il ministro della Sanità la prossima sarà una "settimana decisiva" nella lotta contro il coronavirus.

