Turchia: moglie Erdogan pubblicherà un libro di ricette

(ANSA) - ISTANBUL, 23 SET - La first lady turca Emine Erdogan pubblicherà all'inizio del prossimo anno un libro di ricette. Il testo, che sarà inizialmente in turco e in inglese e successivamente dovrebbe essere tradotto in altre lingue, fornirà esempi di cibo della tradizione turca e ottomana, allo scopo di "promuovere nel mondo la ricchezza della cucina anatolica", secondo i media locali.

Annunciato sui social media, dove di recente ha anche condiviso la sua ricetta della ashura, dolce tipico della tradizione islamica, il testo mira anche a promuovere la lotta contro gli sprechi alimentari. La moglie del presidente Recep Tayyip Erdogan aveva lanciato lo scorso anno il progetto di una 'Banca del cibo' per favorire donazioni di alimenti e altri beni, in collaborazione con alcune amministrazioni locali e ong.

