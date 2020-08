Di Maio a Wang, preservare l'indipendenza di Hong Kong

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - A Hong Kong "è indispensabile preservare l'alto grado di autonomia e libertà. Seguiremo con molta attenzione i risvolti della nuova legge sulla sicurezza nazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa a Villa Madama con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "Con il ministro Di Maio - ha replicato l'inviato di Pechino - ci siamo confrontati su Hong Kong nel rispetto di uno spirito di non ingerenza. Gli ho detto che il motivo della legge sulla sicurezza è colmare le falle che esistevano da tanti anni e combattere gli atti violenti che avvengono dappertutto nell'isola. Abbiamo fatto la legge per garantire i diritti di tutti e l'autonomia". (ANSA).