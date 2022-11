Xi a Macron, creare condizioni per fermare guerra in Ucraina

(ANSA) - PECHINO, 15 NOV - La posizione della Cina sulla crisi ucraina "è chiara e coerente" ed è basata su "un cessate il fuoco, la fine della guerra e i colloqui di pace". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel bilaterale avuto questa mattina con l'omologo francese Emmanuel Macron, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. "La comunità internazionale dovrebbe creare le condizioni per questo e la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo a modo suo", ha aggiunto Xi nel resoconto dei media statali di Pechino.

Xi ha poi affermato che Cina e Ue hanno formato "una forte simbiosi economica" e dovrebbero "espandere i commerci e gli investimenti bilaterali, mantenendo la stabilità e il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento globali e confermando le regole e l'ordine economico e commerciale internazionale". Il presidente Xi Jinping, incontrando a margine del G20 di Bali l'omologo francese Emmanuel Macron, ha auspicato che Parigi "spinga l'Ue a continuare a perseguire una politica indipendente e attiva verso la Cina", sollecitando "un ambiente commerciale più equo, giusto e non discriminatorio per lo sviluppo delle imprese cinesi in Francia". (ANSA).