Covid: India, 22.775 casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - L'India ha registrato 22.775 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian.

I nuovi dati indicano che le metropoli densamente popolate - come la capitale Nuova Delhi, il centro finanziario di Mumbai e Kolkata - stanno assistendo ad alcuni degli aumenti più forti dell'infezione.

Nello Stato del Bengala Occidentale (est), i contagi sono saliti a 3.450 nelle ultime 24 ore (inclusi 16 della variate Omicron) con almeno 1.950 casi segnalati a Kolkata, la capitale.

Per cercare di contenere la diffusione del virus, l'ente municipale di Kolkata ha imposto il lockdown in 17 micro zone residenziali dove sono stati rilevati più di cinque casi di contagio. (ANSA).