Giappone: governo pronto a aumento finanziamenti a basi Usa

(ANSA) - TOKYO, 05 DIC - Tokyo si inchina alla volontà di Washington e si dice disposta ad aumentare il budget della Difesa per il mantenimento delle basi militari Usa in Giappone.

Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti diplomatiche a conoscenza del dossier, in discussione tra le due sponde dell'oceano dallo scorso novembre, spiegando che la decisione ufficiale verrà comunicata questo mese dal premier Fumio Kishida prima dell'approvazione del budget di bilancio per l'anno fiscale in corso.

Il governo nipponico ritiene ormai 'inevitabile' un incremento chiesto a gran voce dall'amministrazione statunitense, in virtù del trattato di sicurezza reciproco, e alla luce degli investimenti realizzati dall'alleato per contrastare la sempre maggiore assertività della Cina nella regione. Per l'esercizio che termina al 31 marzo 2022, Tokyo prevede un importo di 202 miliardi di yen, l'equivalente di 1,6 miliardi di euro, come contributo ai regolari costi di esercizio delle basi Usa nel Paese del Sol Levante.

L'esecutivo giapponese si dice più propenso a incrementare la partecipazione alle esercitazioni militari coi paesi alleati in chiave di deterrenza anti-cinese, rivelano le fonti, per giustificare il maggior coinvolgimento economico e ridurre allo stesso tempo la contrarietà dell'opinione pubblica.

Sebbene gli accordi di questo tipo generalmente siano siglati su base quinquennale, i due paesi hanno firmato un'estensione di un solo anno in seguito alla scadenza dello scorso marzo, dopo varie incomprensioni con l'ex presidente Donald Trump, e il periodo di transizione all'attuale amministrazione. (ANSA).