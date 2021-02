Covid: Cina, l'origine è animale ma non sappiamo quale

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Le ricerche effettuate sul coronavirus sin qui suggeriscono che abbia un'origine "animale" ma non è chiaro quale sia l'esemplare "ospite". Lo ha detto in una conferenza stampa a Wuhan il professor Lian Wannian, a capo della delegazione di 17 esperti cinesi che ha affiancato la missione dell'Oms. "Pipistrelli e pangolini sono i più probabili candidati alla trasmissione, ma i campioni di coronavirus trovati in quelle specie non sono identici al Sars-Covid 2", ha aggiunto. (ANSA).