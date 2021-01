Cina: 11 i minatori tratti in salvo

(v. 'Cina: tratto in salvo primo dei 22...' delle 6) (ANSA) - ROMA, 24 GEN - Sono 11 i minatori cinesi tratti in salvo dopo aver trascorso due settimane a 600 metri sottoterra.

Lo riportano i media statali cinesi citati dalla Cnn. Il primo operaio è stato soccorso dalla miniera d'oro di Hushan, nella provincia di Shandong, attorno alle 11.03 ora locale (le 6 di mattina in Italia), gli altri 10 un'ora dopo ma da un'uscita diversa. Uno di questi è ferito, ma non si sa se sia in gravi condizioni. Ci sono altri 11 minatori bloccati nella miniera, ma di loro non si sono avute più notizie dal giorno dell'esplosione il 10 gennaio. Uno è morto nei giorni scorsi per le ferite riportate durante il crollo. (ANSA).