Eau registrano vaccino cinese Sinopharm, efficacia 86%

(ANSA) - PECHINO, 09 DIC - Gli Emirati arabi uniti hanno registrato il vaccino sperimentale della cinese Sinopharm la cui efficacia s'è attestata all'86% contro il Covid-19, in base a un'analisi provvisoria dei test di fase 3 iniziati a luglio. Il vaccino è stato sviluppato dal Beijing Institute of Biological Product, unità del China National Biotec Group di Sinopharm. A settembre, il Paese del Golfo aveva approvato il siero per l'uso d'emergenza per alcune specifiche categorie.

L'analisi, ha detto il ministero della Salute, ha anche mostrato "il 99% del tasso di sieroconversione e il 100% di efficacia nel prevenire casi moderati e gravi di malattia". (ANSA).