Pakistan:settimana cucina, ambasciatore italiano ai fornelli

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Nell'ambito della 5a edizione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo", l'Ambasciata d'Italia in Pakistan ha organizzato l'evento "Extraordinary Italian Taste" per presentare e promuovere la cucina italiana nel Paese.

L'ambasciatore Andreas Ferrarese e sua moglie Albana hanno cucinato una pasta per dare il via. "La cucina italiana è una delle cucine più popolari al mondo e sono lieto di vedere la crescente popolarità dei cibi italiani in Pakistan", ha affermato l'ambasciatore. Aggiungendo che quest'anno, a causa della pandemia, la settimana è incentrata sul tema della cucina casalinga.

"Vorrei che sempre più pakistani iniziassero a cucinare cibi italiani nelle loro case e la cucina italiana diventasse parte dei loro cibi di routine", ha detto l'ambasciatore all'ANSA, e "la conoscenza dei nostri sapori sono condivisi con il popolo pakistano" .

I partecipanti hanno apprezzato tante specialità, che includevano diversi tipi di pizze, pasta, pesce e dolci. (ANSA).