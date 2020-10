Thailandia: revocato stato emergenza dopo giorni di proteste

(ANSA) - BANGKOK, 22 OTT - In Thailandia è stato revocato, a partire da oggi, lo stato di emergenza 'rafforzato' nell'ambito del quale venivano vietati tutti gli assembramenti a sfondo politico di più di quattro persone. La decisione è stata presa dal primo ministro, Prayut Chan-O-Cha, dopo che il provvedimento non è riuscito a spezzare l'onda di proteste che ha percorso il paese per giorni con marce e manifestazioni di piazza pro-democrazia e contro la monarchia. (ANSA).