Nuova stretta sulle ong in Nicaragua, cancellate 15 associazioni

Nuovo giro di vite in Nicaragua sulle organizzazioni non governative. Il ministero dell'Interno ha cancellato altre 15 associazioni: sei di queste sono a carattere religioso e una è un'organizzazione politica ormai estinta, si tratta dei Comitati di difesa sandinista, che negli anni Ottanta facevano un lavoro di sorveglianza sui territori per allertare sulle attività dei contras, i gruppi armati controrivoluzionari.

Con la nuova stretta il bilancio delle ong bandite dal governo di Daniel Ortega sale oltre le 3600 entità.

Tra le associazioni eliminate anche Los Misioneros del Sagrado Corazón; l'Asociación Católica Vida Nueva para la Promoción Humana; la Asociación de Iglesias Pentecostés la Última Trompeta; e il Tabernáculo Bautista Nueva Jerusalén.





