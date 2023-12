Il presidente del Messico inaugura la ferrovia interoceanica

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha inaugurato oggi la ferrovia interoceanica di Tehuantepec, una maxi opera simbolo della sua presidenza che collegherà l'Atlantico al Pacifico, permettendo a persone e merci di attraversare il Paese latinoamericano in meno di 7 ore.

"È stato un progetto sognato da presidenti, re, politici e governatori, dall'invasione spagnola di Carlo V che chiese a Hernan Cortes di trovare un passaggio per unire i due oceani", ha dichiarato il capo di Stato durante una conferenza stampa a Salina Cruz, nel Oaxaca.

La ferrovia arriverà fino al porto di Coatzacoalcos, nel Veracruz, e lungo il suo percorso verranno costruiti dodici poli industriali in settori strategici per lo sviluppo economico del Messico. La mega infrastruttura fa parte di un piano di investimenti federali voluti dal governo Obrador per incentivare l'economia del meridione messicano, inserendo la regione all'interno delle rotte del commercio internazionale.



