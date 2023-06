Colombia: sondaggio, disapprovazione per Petro sale al 59,4%

(ANSA) - BOGOTA, 03 GIU - La disapprovazione per il governo del presidente colombiano, Gustavo Petro, è salita al 59,4% a maggio, secondo un sondaggio Invamer Colombia Opina. Un aumento di oltre 16 punti percentuali da novembre 2002, quando era al 43%. In base al rilevamento condotto tra il 26 e il 29 maggio, solo il 33,8% della popolazione approva la sua gestione.

Il sondaggio - fa notare il quotidiano El Colombiano - è stato effettuato prima che emergesse lo scandalo delle intercettazioni telefoniche illegali dell'ex baby-sitter di Laura Sarabia, capo di Gabinetto di Petro. A questo proposito, ieri il presidente ha annunciato le imminenti dimissioni della stessa Sarabia e dell'ambasciatore colombiano in Venezuela, Armando Benedetti. (ANSA).