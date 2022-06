Ecuador:parlamentari discutono destituzione capo dello Stato

(ANSA-AFP) - QUITO, 25 GIU - A causa di "una grave crisi politica e disordini interni" i parlamentari ecuadoriani hanno iniziato a discutere sulla possibile destituzione del presidente Guillermo Lasso. A chiedere l'impeachment sono stati i deputati che sostengono l'ex presidente socialista Rafael Correa. Alla sessione hanno partecipato "135 (su 137) membri dell'Assemblea" si legge sull'account Twitter del Parlamento. Dal 13 giugno sono in corso manifestazioni quotidiane che hanno provocato cinque morti e oltre 200 feriti. Dopo il dibattito in aula i deputati avranno 72 ore per votare: per l'approvazione della procedura di destituzione è necessaria una maggioranza di 92 voti su 137.

