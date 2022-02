Bolivia, manifestanti impediscono ricovero ex presidente

(ANSA) - LA PAZ, 18 FEB - Manifestanti che sostengono il governo in Bolivia hanno impedito il ricovero in ospedale, ordinato da un giudice, dell'ex presidente Jeanine Añez, incarcerata da marzo 2021 e in sciopero della fame dal 9 febbraio.

Centinaia di sostenitori del partito presidenziale Movimento per il socialismo (MAS, di sinistra) hanno circondato la prigione dove si trova l'ex capo di Stato a La Paz, gridando "non uscirà!" e gridando "assassino !" e "30 anni di prigione!".

L'ex presidente, 54 anni, che si considera una "prigioniera politica", doveva essere "assistita urgentemente" in un ospedale della capitale a causa del "peggioramento del suo stato di salute", secondo un'ordinanza del tribunale ma, di fronte alle proteste, il direttore del carcere ha informato il tribunale dell' "impossibilità materiale" di trasferire Jeanine Añez, e il giudice ha ordinato ai medici di entrare in carcere per curarla "anche contro la sua volontà".

Gli oppositori di Anez si sono scontrati con la polizia quando hanno cercato di smantellare una tenda eretta dai sostenitori che ne sollecitavano il rilascio. Alla fine sono riusciti a dare fuoco al gazebo e i sostenitori dell'ex leader, compreso il suo legale, sono stati costretti a ritirarsi sotto il lancio di uova degli altri manifestanti.

Jeanine Añez è accusata di aver guidato un "colpo di Stato" del novembre 2019 contro l'ex presidente di sinistra Evo Morales. (ANSA).