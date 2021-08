Brasile: Bolsonaro minaccia agire 'fuori dalla Costituzione'

(ANSA) - BRASILIA, 05 AGO - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato di essere disposto ad agire "al di fuori della Costituzione", in un'apparente minaccia alla Corte suprema (Stf), che ieri ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti accusandolo di aver attaccato il sistema elettorale denunciando presunti brogli basati su notizie false.

Il giudice della Stf "Alexandre de Moraes ha aperto un'inchiesta basata sulla menzogna accusandomi di essere un bugiardo: è un'accusa molto grave, tanto più che l'inchiesta non ha fondamento giuridico", ha affermato il capo dello Stato.

"Questo tipo di indagine è prevista dalla Costituzione? Non lo è. Quindi anche l'antidoto non si trova dentro le quattro righe della Costituzione", ha affermato Bolsonaro, in un nuovo capitolo della crescente tensione politica in coso tra potere esecutivo e potere giudiziario.

Su richiesta del Tribunale superiore elettorale (Tse), de Moraes ha deciso di includere il nome del presidente della Repubblica nel "processo sulle fake news", che indaga su un presunto schema di preparazione e diffusione di notizie false per attaccare gli avversari del governo. (ANSA).