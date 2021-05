Brasile: mercato eleva al 3,52% le stime per il Pil del 2020

(ANSA) - SAN PAOLO, 24 MAG - Le istituzioni finanziarie consultate dalla Banca centrale del Brasile hanno elevato la loro proiezione per l'espansione dell'economia brasiliana per la quinta settimana consecutiva. La previsione di crescita del Pil è passata dal 3,45% al ;;3,52%. Per il prossimo anno, la stima della crescita del Pil è invece scesa dal 2,38% al 2,30%. Nel 2023 e nel 2024, il mercato finanziario prevede un'espansione del Pil del 2,50%.

Le stime sono contenute nel bollettino Focus di oggi, un sondaggio diffuso settimanalmente dalla Banca centrale con la proiezione dei principali indicatori economici.

Le previsioni del mercato finanziario per l'inflazione di quest'anno sono passate dal 5,15% al ;;5,24%, il settimo aumento consecutivo. Per il 2022, la stima dell'inflazione è passata dal 3,64% al 3,67%. Sia per il 2023 che per il 2024 la previsione per l'indice è del 3,25%. (ANSA).