Argentina: Carlos Menem in ospedale

(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 GIU - L'ex presidente argentino Carlos Menem è stato ricoverato ieri a Buenos Aires in una clinica a causa di gravi problemi respiratori per i quali i medici hanno diagnosticato una polmonite grave, non in relazione con l'attuale pandemia da coronavirus, esclusa da un duplice test faringeo. Lo riferiscono l'agenzia di stampa Telam ed il portale di notizie Perfil.

L'ex capo dello Stato, che il prossimo 2 luglio compirà 90 anni, ha trascorso la notte per precauzione in una unità di rianimazione della clinica 'Instituto del Diagnóstico'.

assistito dalla figlia Zulemita.

Per tre volte governatore della provincia di La Rioja, ed attualmente senatore, Menem ha guidato le sorti dell'Argentina nella Casa Rosada presidenziale fra il 1989 e il 1999, introducendo importanti riforme neoliberali e privatizzando vari settori chiave dell'economia nazionale.