RdC: tre cooperanti congolesi e un infermiere rapiti ad est

(ANSA-AFP) - BUKAVU, 08 OTT - Tre dipendenti congolesi dell'organizzazione umanitaria statunitense International medical corps (Imc) figurano tra i quattro rapiti nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, come hanno riferito la stessa Imc e un funzionario. Il sequestro è avvenuto martedì a Fizi, nella provincia del Kivu Sud, quando "uomini armati non identificati" hanno fermato un veicolo nel quale c'erano quattro passeggeri, specificato all'agenzia Afp Jean de Dieu Selemani, amministratore distrettuale.

Tre dei quattro rapiti lavorano per Imc, mentre il quarto è un infermiere che lavora per una clinica a Mulima, ha aggiunto.

Imc ha confermato il rapimento di tre suoi dipendenti di nazionalità congolese, rifiutandosi di aggiungere altri dettagli. "La salvaguardia e sicurezza del nostro staff è la nostra prima preoccupazione", ha scritto l'organizzazione in un'email indirizzata all'Afp.

Le province del Kivu Sud, del Kivu Nord e dell'Ituri, ubicate nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, sono piene di gruppi armati, molti dei quali eredità delle guerre del 1996-1997 e 1998-2003, e sono diffusi i rapimenti nell'area di Fizi. (ANSA-AFP).