Lo sfruttamento della maternità surrogata diventa un eurocrimine

I matrimoni forzati, le adozione illegali e lo sfruttamento della maternità surrogata diventano eurocrimini. E' quanto prevede il testo della direttiva contro il traffico di esseri umani e la protezione delle vittime che ha ricevuto il via libera finale dell'Europarlamento. Gli europarlamentari hanno approvato il testo con 563 voti a favore, 7 contro e 17 astensioni.

La direttiva dovrà ora essere adottata formalmente dal Consiglio Ue ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione. La nuova norma amplia il campo di applicazione delle attuali misure per meglio combattere e prevenire la tratta di esseri umani e per fare questo - si legge in una nota del Pe - criminalizza a livello europeo anche il matrimonio forzato, l'adozione illegale e lo sfruttamento della maternità surrogata.

Inoltre, la direttiva punta a rafforzare il coordinamento tra le autorità antitratta e quelle competenti in materia di asilo ed anche a introdurre sanzioni per le imprese condannate per tratta, ad esempio escludendole dalle procedure di appalto e dall'ottenimento di aiuti pubblici o sovvenzioni.

"Dodici anni dopo l'adozione della direttiva - ha detto la co-relatrice spagnola del gruppo della sinistra Eugenia Rodríguez Palop - si è resa necessaria una revisione, poiché la tratta sta diventando sempre più sofisticata e le risorse a nostra disposizione sono rudimentali. Dobbiamo essere in grado di trovare le vittime in anticipo, proteggerle e sostenerle: dunque, abbiamo coraggiosamente migliorato la proposta. La tratta è tortura; l'autore del reato deve pagare per ciò che ha fatto e la vittima deve ricevere un risarcimento per ciò che ha sofferto".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA