Le ginnaste Usa vittime di abusi risarcite con 139 milioni

Le vittime di abusi sessuali dell'ex medico della nazionale di ginnastica Usa Larry Nassar riceveranno 139 milioni di dollari per chiudere le cause contro l'Fbi, accusata di aver gestito in modo inadeguato le indagini.

Lo ha stabilito il Dipartimento di Giustizia americano.

L'accordo riguarda 100 atlete e tra loro ci sono le medaglie d'oro olimpiche Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney che hanno chiesto all'Fbi 1 miliardo di risarcimento nel 2022 "per l'incapacità di rispondere adeguatamente alle loro denunce".





