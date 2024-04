Il presidente di Harvard non esclude il ricorso alla polizia

Il presidente ad interim di Harvard, Alan Garber, non ha escluso di poter chiamare la polizia per disperdere proteste di studenti pro- palestinesi sul campus pur precisando che l'università, una delle più prestigiose del Paese ha "una barra molto alta" quando si tratta di decidere il ricorso alle forze dell'ordine.

Garber ha parlato dopo che ieri l'ateneo ha chiuso agli estranei l'Harvard Yard e sospeso il suo Comitato di Solidarieta' Palestinese, ordinando al gruppo studentesco di cessare ogni attivita' fino alla fine del semestre o rischiare l'espulsione permanente.

Ieri intanto una cinquantina di studenti di Harvard si sono radunati in segno di solidarietà con una protesta di "scienziati contro il genocidio" organizzata sul campus del Massachusetts Institute of Technology. La protesta di Mit, in corso da domenica sera, consiste in una quindicina di tende con la bandiera palestinese montate su un prato del campus.

Decine di studenti arrestati durante la notte

Le proteste contro la guerra a Gaza, diffuse dalla Columbia e Yale alle altre università statunitensi, hanno portato nella notte ad arresti di massa. Almeno 100 manifestanti sono stati arrestati nella notte dalla polizia alla New York University.

Secondo i media Usa che riprendono una nota dell'ateneo, nel campus della Yale University a New Haven, nel Connecticut, le autorità hanno arrestato almeno 47 manifestanti. Gli studenti arrestati verranno sottoposti, sostiene l'ateneo, ad azioni disciplinari.

La repressione della polizia è arrivata dopo che la Columbia University ha cancellato ieri le lezioni in presenza in risposta agli studenti che avevano allestito accampamenti di tende nel campus di New York la scorsa settimana.

La presidente della Columbia nel mirino

La presidente della Columbia University, Minouche Shafik, rischia un voto di censura da parte del senato accademico per aver chiamato la polizia sul campus dell'ateneo.

Il voto potrebbe arrivare già dopodomani: una doppia reazione a quanto da lei detto al Congresso americano in un'audizione

sull'antisemitismo nelle università e alla controversa decisione di ricorrere alle forze dell'ordine per reprimere una protesta

propalestinese sul campus di Morningside Heights, che ha portato al fermo di oltre cento studenti.

La bozza di risoluzione accusa la Shafik di aver violato "i requisiti fondamentali della libertà accademica" ignorando il parere del corpo docente e mettendo in atto "un assalto senza precedente ai diritti degli studenti".

La risoluzione deve essere presentata da due membri del corpo insegnante della Columbia - 111 professori - ed esplicitamente

afferma che non è un appello per le dimissioni dell'economista di origine egiziana, chiamata solo pochi mesi fa al timone dell'ateneo di New York.

La risoluzione arriva mentre le polemiche sulle proteste alla Columbia crescono. Il miliardario Robert Kraft ha ritirato il suo sostegno finanziario "avendo perso la fiducia" nelle capacità della scuola di proteggere i suoi studenti ebrei: "Sono profondamente preoccupato per il livello di odio che continua a crescere sul campus e nel Paese", ha detto Kraft, che è un ex alunno della Columbia

