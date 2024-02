'Missile russo verso la Polonia, decollano tre caccia F-16 di Varsavia'

Un ampio attacco missilistico è stato lanciato questa mattina in diverse ondate dall'esercito russo sull'Ucraina, anche sulla capitale dove una parte della città è rimasta senza corrente elettrica.

Durante le ondate di attacchi russi di questa mattina contro l'Ucraina, un missile è volato in direzione della Polonia a 20 chilometri dal confine prima di virare di 180 gradi e dirigersi verso la regione occidentale di Leopoli: tre F-16 polacchi sono decollati per intercettare il missile. Lo riporta Rbc Ucraina.

Nell'attacco in diverse ondate di questa mattina, l'esercito russo ha lanciato 44 missili e 20 droni, due terzi dei quali sono stati "distrutti", ha dichiarato il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny. Di questo totale di 64 ordigni, le forze ucraine hanno intercettato 29 missili da crociera e 15 droni, ha reso noto su Telegram.

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko riferito intanto che nella capitale due linee dell'alta tensione sono state danneggiate dai detriti dei razzi abbattuti dalla contraerea: "Una parte degli utenti è attualmente senza elettricità", ha detto. L'esercito del Cremlino ha attaccato con missili Tu-95MS e Tu-22M3, missili balistici e droni.

Il sindaco di Kiev ha reso noto che in seguito all'attacco russo con missili Cruise di questa mattina, alle 7 ora locale, "nel distretto di Holosiiv della capitale è scoppiato un incendio in un condominio e ci sono feriti, diverse le esplosioni". L'Aeronautica militare ucraina ha riferito che i missili russi stanno continuando a volare in direzione di Kiev. Un altro gruppo di missili sta si sta dirigendo sulle regioni di Khmelnytskyi e Leopoli. Il capo dell'ufficio del presidente Andriy Yermak ha dichiarato che il sistema di difesa aerea sta funzionando, la popolazione è invitata a restare nei rifugi.

Un civile è rimasto ucciso questa mattina negli attacchi russi alla città di Mykolaiv, città dell'Ucraina meridionale. Il sindaco Oleksandr Senkevich ha dichiarato che l'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo che i missili russi hanno scoperchiato i tetti di 20 abitazioni. Senkevic ha aggiunto che nella città portuale si registrano danni alle reti del gas e dell'acqua, come riferisce Unian.

Zelensky: 'Hanno colpito sei regioni, ci sono persone sotto le macerie. Ci vendicheremo

"Un altro attacco massiccio contro il nostro Paese. Sei regioni sono state attaccate dal nemico. A Mykolaiv, decine di edifici residenziali sono stati distrutti, una persona è stata uccisa. A Kiev, più di 10 persone sono rimaste ferite e, al momento, si parla di due morti. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Nella capitale sono state danneggiate alcune comunicazioni, compresi i cavi dell'alta tensione", lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il vasto attacco lanciato dall'esercito russo questa mattina. "Ci vendicheremo sicuramente della Russia, i terroristi sentiranno le conseguenze", ha detto.

Media, Zelensky sarà in Germania la prossima settimana

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Germania alla fine della prossima settimana per la seconda visita dall'inizio dell'invasione russa. Lo riferisce il Tagesspiegel spiegando che la visita è stata programmata durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco che si terrà dal 16 al 18 febbraio. Il presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco Christoph Heusgen non ha confermato la partecipazione del presidente ucraino all'evento, probabilmente per motivi di sicurezza. Tuttavia, ha detto, gli organizzatori si stanno adoperando per garantire la presenza del capo di Stato ucraino: "Zelensky ha ricevuto un invito", ha detto.

