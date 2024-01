Venezuela: Machado, 'sono io la candidata che sfiderà Maduro'

La candidata presidenziale dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha dichiarato oggi che, nonostante la conferma della sua ineleggibilità per 15 anni, andrà avanti per "rispettare il mandato ricevuto dal popolo venezuelano".

In dichiarazioni a Caracas, Machado ha sottolineato che "i venezuelani hanno votato per me per sconfiggere (il presidente) Nicolás Maduro, e questo loro lo sanno". "La gente ha deciso così - ha ancora detto - e noi andremo avanti fino alla fine, perché è una lotta spirituale, e il bene trionfa sempre sul male".

"È ovvio - ha proseguito - che faranno di tutto per impedire la mia candidatura", ma Maduro deve sapere che "non sarà lui a scegliere il candidato del popolo, perché già lo ha scelto, e basta".

Riferendosi alla sentenza della Corte suprema che ha confermato la sua interdizione dai pubblici uffici, Machado ha affermato che "quello che hanno fatto il 26 gennaio è l'errore peggiore commesso finora".

Infine la leader del partito Vente Venezuela ha rinnovato la sua disponibilità a negoziare con la controparte, "con il coraggio di assumersi gli eventuali costi di ciò che viene negoziato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA