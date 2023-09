Terremoto in Marocco, il bilancio dei morti sale a 2.122. In mattinata scossa di 3.9 a sud di Marrakech

19:47

"Alle autorità del Marocco abbiamo fatto pervenire la prima offerta del nostro Sistema di protezione civile, in supporto alle loro strutture operative, a seguito del drammatico evento sismico. Potremmo inviare subito, comunque entro quattro-cinque ore, una squadra Search and Rescue (SAR) italiana composta da 48 unità specializzate dei vigili del fuoco (che sarebbero trasportate in loco da mezzo dell'Aeronautica militare). Inoltre, tende ed effetti letterecci per 1.000 unità ed un Posto medico avanzato con o senza personale medico". Lo ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci.