Francia, appello della nonna di Nahel: 'Fermatevi!'. Atteso vertice all'Eliseo

"Fermatevi, non distruggete": la nonna di Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre, ha lanciato un appello alla calma dopo la 5/a notte consecutiva di disordini in molte città della Francia per protesta contro la morte del nipote. "Alla gente che sta distruggendo tutto, io dico - ha esortato Nadia, la nonna di Nahel, intervistata da BFM TV - che non rompano le vetrine, che non distruggano le scuole, gli autobus. Fermatevi, sono delle mamme che prendono l'autobus, ci sono delle mamme per la strada".

Il capo dello Stato francese Emmanuel Macron farà il punto della situazione all'Eliseo alle 19.30 durante una riunione alla quale parteciperanno il primo ministro, il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia, secondo quanto riporta la tv Bfmt.

Salgono a 719 i fermi in Francia in seguito ai disordini nella notte appena trascorsa. Lo rende noto il ministero francese dell'Interno.

"E' una notte più tranquilla grazie all'azione decisiva delle forze dell'ordine". Lo scrive su twitter il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, che sta seguendo l'evoluzione della situazione dal centro di comando di Parigi, dove è giunta anche la premier Elisabeth Borne che ha detto: "Sono venuta per riaffermare alla polizia il mio pieno sostegno e quello del governo".





Francia in rivolta, auto contro la casa del sindaco di L'Hay-les-Rose





La notte scorsa un'auto in corsa è stata lanciata contro l'abitazione del sindaco di L'Haÿ-les-Rose, alle porte di Parigi, e sua moglie e uno dei suoi due figli piccoli sono rimasti feriti, ha riferito lo stesso sindaco, mentre l'ufficio del procuratore di Créteil ha confermato all'Afp che è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio. Il sindaco, Vincent Jeanbrun, ha denunciato in un comunicato pubblicato su Twitter "un tentativo di omicidio di indicibile vigliaccheria", avvenuto intorno alle 1:30 della notte, questo mentre "per tre notti" il primo cittadino si era fermato in municipio impegnato nell'emergenza dovuta ala violenza urbana.

La premier francese Elisabeth Borne ha condannato come un "fatto intollerabile", l'attacco nella notte con un'auto contro l'abitazione del sindaco di L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), e ha promesso che "i colpevoli saranno perseguiti con la massima fermezza". Lo riferisce Matignon, la sede del premier, in una nota.





Francia in rivolta, Crosetto: 'Violenza inaccettabile ma il problema c'e''