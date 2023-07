Francia: la rivolta contagia Svizzera e Belgio

Ha contagiato anche la Svizzera la protesta violenta che fa seguito all'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre, nella banlieue parigina: in serata sono stati segnalati incidenti nel centro di Losanna, come riporta il media online '20 minutes'. Violenze urbane e saccheggi si sono verificati nel quartiere Flon. Sono stati danneggiati e saccheggiati un negozio della Fnac e un negozio di scarpe. Circa 200 persone hanno poi affrontato le forze di polizia giunte sul posto in assetto anti sommossa.



Nuove proteste e nuovi fermi in Belgio sulla scia delle violenze esplose nelle banlieue francesi dopo la morte del diciassettenne Nahel, ucciso a Nanterre da un poliziotto. La polizia del quartiere centrale di Ixelles, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Belga, ha fermato in tutto 35 persone, 31 delle quali minorenni, che - dopo essersi dati appuntamento sui social network - nella tarda serata di ieri si sono radunate nella piazza di Louise, di fronte al Palais de Justice, nel tentativo di "turbare l'ordine pubblico". I fermi, di carattere amministrativo, sono stati disposti per consentire agli agenti di procedere con le identificazioni dei giovani. In seguito, dopo aver avvertito i genitori, i minori sono stati rilasciati. Nella notte tra giovedì e venerdì le tensioni si erano per la prima volta estese dalla Francia al Belgio con alcune proteste scoppiate nella zona sud del centro cittadino di Bruxelles, non lontano dalla Gare du Midi. Una forte mobilitazione della polizia federale aveva portato a 94 fermi, per la gran parte nei confronti di minori.