Kiev, abbiamo condotto azioni offensive in alcuni settori

(ANSA) - KIEV, 05 GIU - L'Ucraina conferma di aver condotto "azioni offensive" in alcuni settori del fronte, stando a quando dichiara la Difesa di Kiev, che afferma inoltre di aver guadagnato terreno nei pressi di Bakhmut.

L'Ucraina ha confermato che sono in corso "azioni offensive" in alcune parti del fronte, rivendicando di aver guadagnato terreno vicino alla devastata città orientale di Bakhmut e minimizzando la portata di quegli attacchi che Mosca ha dichiarato di aver respinto. "Il settore Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità.

Stiamo avanzando su un fronte abbastanza ampio. Stiamo ottenendo successo", ha detto il vice ministro della Difesa ucraino Ganna Maliar su Telegram.

"Gli occupanti russi hanno colpito la città di Balaklia", che si trova nella regione di Kharkiv. Lo ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov, scrive Unian, precisando che "al momento si registrano almeno un morto e otto feriti". I servizi specializzati di soccorso - ha aggiunto - stanno lavorando sul campo.

L''amministrazione militare regionale di Kharkiv sta pensando ad una possibile evacuazione forzata dagli insediamenti di confine dove la situazione sta peggiorando. (ANSA).